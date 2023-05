Eishockey-WM 2023: Alle Infos zu Übertragung, Favoriten und dem DEB-Team

Das deutsche Team steigt gleich am ersten Tag mit dem Duell gegen Schweden in das Turnier (ab 19.20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 ) .

Wo findet die Eishockey-WM 2023 statt?

In der finnischen Eishockey-Hochburg Tampere und in der lettischen Hauptstadt Riga. In der Nokia Arena, die 13.300 Zuschauer fasst, finden alle Partien der Gruppe A mit der deutschen Mannschaft statt. Die Gruppe B spielt in der Arena Riga (9550).