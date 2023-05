Eishockey-WM 2023: Das kuriose Debüt eines deutschen NHL-Champions

Mit 28 Jahren feiert Nico Sturm bei dem am Freitag beginnenden Turnier in Finnland und Lettland sein WM-Debüt für das deutsche Nationalteam. Vor den Vorbereitungspartien hatte er seit U20-Zeiten nicht mehr das Trikot mit dem deutschen Adler auf der Brust getragen (Deutschlands WM-Start gegen Schweden morgen ab 19 Uhr LIVE im TV und LIVESTREAM auf SPORT1 ).

Was auf den ersten Blick verwunderlich ist, lässt sich relativ einfach erklären: Der deutsche Top-Spieler befand sich zumeist in den USA und war für seine jeweiligen Mannschaften im Einsatz. Nun aber ist er umso heißer auf seine erste WM-Mission mit dem deutschen Team.

„Es war an der Zeit, dass ich endlich für die Nationalmannschaft spiele. Ich habe es mir schon lange auf die Liste geschrieben“, erklärt der Center der San Jose Sharks im SPORT1 -Interview: „Ich bin ein Typ, der sagt, ich mach lieber eine Sache richtig und fokussiere mich da drauf, anstatt dass ich irgendwie zwei Sachen so halb mache.“

Nico Sturm: Stanley-Cup-Sieg als wichtige Erfahrung

Sturm will seinen Anteil daran leisten und der Mannschaft helfen, auch wenn er in seinem ersten Spiel für Deutschland gegen Österreich „recht nervös“ gewesen sei - trotz seiner langjährigen Erfahrung auf dem internationalen Eis-Parkett.

Schon lange vor der NHL-Zeit in Amerika aktiv

Der gebürtige Augsburger Sturm - in der Jugendzeit für den Augsburger EV und den ESV Kaufbeuren aktiv - spielt bereits seit 2014 in Nordamerika, schon vor seinem NHL-Debüt vor vier Jahren.

Bei der WM will er für den DEB Teamplayer sein

In der Nationalmannschaft will Sturm Teamplayer sein, für den Mannschaftserfolg möchte sich der Stürmer unterordnen und auch in der Defensive aushelfen. „Der Kern meines Spiels ist, defensiv gut zu stehen und im Bully-Spiel solide zu sein. So eine Shutdown-Rolle wie ich sie in San Jose bzw. in der NHL spiele, kann ich gut machen“, beschreibt er seine Rolle.