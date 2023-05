Eishockey-WM 2023: Deutscher Gegner Ungarn feiert WM-Coup gegen Frankreich

In der deutschen Gruppe sorgt ein WM-Außenseiter für eine dicke Überraschung.

Ungarn hat sich am Dienstagabend im finnischen Tampere gegen das favorisierte Frankreich durchgesetzt. Die Partie ging nach aufregenden 60 Minuten in die Overtime, in der Istvan Bartalis nach 1:22 Minute den siegbringenden Treffer erzielte.