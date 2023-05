Eishockey-WM: DEB-Team zieht ins Viertelfinale ein

Mit dem vierten Sieg in Folge ist die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bei der WM in Finnland und Lettland ins Viertelfinale eingezogen. Das Team von Bundestrainer Harold Kreis bezwang zum Vorrundenabschluss Frankreich mit 5:0 (2:0, 1:0, 2:0) und sicherte sich den vierten Platz in der Gruppe A. Gegner in der Runde der letzten Acht ist am Donnerstag die Schweiz.