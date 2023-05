Eishockey-WM: Drama-Sieg! USA sichern sich Platz eins

Die Eishockey-Nationalmannschaft der USA hat sich bei der WM in Finnland und Lettland in der deutschen Vorrundengruppe A Platz eins und damit die vermeintlich beste Ausgangslage fürs Viertelfinale gesichert.

Der zweimalige Weltmeister bezwang Schweden im „Finale“ um die Spitzenposition mit 4:3 (1:1, 2:0, 0:2, 1:0) nach Verlängerung und gewann als erstes US-Team sieben Spiele bei einem WM-Turnier in Serie.

Nick Bonino (17.), Conor Garland (34.), Lane Hutson (40.) und Dylan Samberg (62.) trafen in Tampere für die USA. Leo Carlsson (10./55.) und Timothy Liljegren (58.) hatten Schweden in die Verlängerung gebracht.

Schwede verliert Zahn

In der Gruppe B sicherte sich Kanada durch das 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) gegen Tschechien Platz zwei hinter dem deutschen Viertelfinal-Gegner Schweiz und ein Duell mit Titelverteidiger Finnland in der ersten K.o.-Runde. Peyton Krebs (20.), Tyler Myers (45.) und Lawson Crouse (60.) trafen in Riga für den Rekordweltmeister.