Comeback bei der Eishockey-WM? Draisaitl äußert sich

Doch kommt es bei der anstehenden WM in Tschechien vom 10. Mai bis 26. Mai zum großen Comeback?

Draisaitl mit Oilers in den Playoffs - aber WM ist Thema

Er fügte an: „Im Moment fokussiere ich mich komplett auf die bevorstehenden Playoffs mit den Oilers.“

Oilers sind Stanley-Cup-Anwärter

Ohnehin gilt eine WM-Teilnahme von Draisaitl als äußert unwahrscheinlich. Denn in der NHL starten die Playoffs erst am 18. April und nur wenn sein Team direkt in der ersten Runde rausfliegen sollte, wäre eine Nachreise möglich. Doch die Oilers sind einer der Titelanwärter - auch dank Draisaitl.