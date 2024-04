Nächste bittere Absage für DEB-Team - nach Stützle sagt weiterer NHL-Stürmer ab

Nach Tim Stützle steht in Lukas Reichel der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft ein weiterer NHL-Stürmer nicht bei der WM zur Verfügung. Wie Reichels Trainer Luke Richardson von den Chicago Blackhawks laut mehreren US-Medien bestätigte, soll der 21-Jährige mit Chicagos Farmteam Rockford IceHogs die Playoffs in der unterklassigen AHL bestreiten.

Zuvor hatte am Donnerstag Tim Stützle von den Ottawa Senators seine Teilnahme am WM-Turnier in Prag und Ostrava (10. bis 26. Mai) wegen einer Schulterverletzung abgesagt.