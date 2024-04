Eishockey-WM: Stützle sagt wegen Schulterverletzung ab

Vize-Weltmeister Deutschland muss bei der Eishockey-WM in Tschechien auf NHL-Stürmer Tim Stützle verzichten. Der 22-Jährige sagte am Donnerstag seine Teilnahme an dem Turnier in Prag und Ostrava (10. bis 26. Mai) ab. Er habe schon länger Probleme mit der Schulter, sagte Stützle bei der Saisonabschlusspressekonferenz der Ottawa Senators. Er wolle die Verletzung im Sommer auskurieren.