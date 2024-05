211. Länderspiel: DEB-Kapitän Müller holt Kühnhackl ein

Der Olympiazweite und Vizeweltmeister Moritz Müller erreicht einen weiteren Meilenstein in seiner beeindruckenden Karriere. Zum Abschluss der Vorrunde bei der Eishockey-WM in Tschechien am Dienstag (12.20 Uhr/ProSieben und MagentaSport) gegen Frankreich bestreitet der 37-Jährige sein 211. Länderspiel und zieht dadurch mit dem legendären Erich Kühnhackl gleich.

"So eine Legende wie er ist - das werde ich natürlich nie erreichen", sagte Müller und fügte schmunzelnd an: "Wie Loriot sagen würde: Man muss nur alt genug werden, um am Ende die Erfolge zu kriegen." Auch wenn Kühnhackl als Jahrhundertspieler im deutschen Eishockey unerreicht ist, eines hat der aktuelle Kapitän ihm voraus: Er hat schon zweimal Silber gewonnen.

"Ich bin natürlich stolz, so lange hier dabei zu sein", sagte der Kölner Verteidiger: "Es war eine tolle Zeit in den letzten Jahren. Es hat immer Spaß gemacht, ich identifiziere mich sehr mit dem Ganzen." Seit 17 Jahren ist Müller Bestandteil der Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) und seit der WM 2019 ihr Kapitän.