Country-Musik: Kreis wartet auf Grubauers Playlist

Harold Kreis hat neue Musik für sich entdeckt, doch der Bundestrainer kann die Songs noch nicht hören. "Wir saßen im Trainerbüro, direkt neben der Kabine. Und auf einmal liefen so unglaublich coole Songs und dann habe ich mich gefragt, wessen Lieder sind das. Dann komme ich raus und es war die Playlist von Philipp Grubauer", sagte Kreis am Rande der Eishockey-WM in ran-Interview.