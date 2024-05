DEB-Team befürchtet keinen Knacks: "Egal, ob 2:1 oder 6:1"

Trotz der deutlichen Niederlage gegen die USA befürchten die deutschen Vize-Weltmeister keinen mentalen Knacks. „Ob wir 2:1 verlieren oder 6:1 - wir haben so oder so null Punkte“, meinte Verteidiger Kai Wissmann nach dem 1:6 im zweiten WM-Vorrundenspiel in Tschechien gegen die USA: „Von daher ist es eigentlich egal.“