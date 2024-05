Eishockey-WM 2024: Diese Prämien kassieren die DEB-Stars

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft trifft am Donnerstag (ab 16.20 Uhr im LIVETICKER) im WM-Viertelfinale auf die Schweiz und greift nach Silber im Vorjahr auch in Tschechien nach einer Medaille. Der Erfolg der DEB-Auswahl lohnt sich auch in finanzieller Hinsicht.