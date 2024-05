Eishockey-WM 2024: Deutschland - Schweden live im TV, Stream und Ticker

Spiel drei für die deutsche Nationalmannschaft bei der Eishockey-WM : Nach der Klatsche gegen die USA wartet mit Schweden die nächste harte Prüfung für die Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis. Sorgen macht vor dem Spiel am Montag ( ab 20.20 Uhr im LIVETICKER ) der Ausfall von NHL-Stürmer Nico Sturm, der massive Auswirkungen auf die gesamte WM-Mission in Tschechien haben könnte.

So können Sie Deutschland - Schweden heute live verfolgen:

Eishockey-WM: DEB-Team hofft auf Trio

Ohne den Bully- und Defensivspezialisten lief in der vierten Angriffsreihe nicht viel zusammen. Die Reihe um Sturm soll eigentlich das gegnerische Team bremsen, kassierte gegen die USA ohne seinen Anführer allerdings drei Gegentore - und auch in Unterzahl tat sich das DEB-Team ohne den NHL-Star schwer - gleich zwei Mal schlug es im deutschen Tor in Unterzahl ein.

Kreis hofft, dass der Mittelstürmer der San Jose Sharks ebenso wie die angeschlagenen Verteidiger Maksymilian Szuber und Fabio Wagner „bald wieder fit“ ist. Ob schon am Montag gegen den elfmaligen Weltmeister Schweden, ist allerdings fraglich. Dafür darf sich die deutsche Mannschaft auf Verstärkung in der Offensive freuen. Gegen die Tre Konor könnte NHL-Angreifer Lukas Reichel erstmals bei dieser WM das Trikot überstreifen.

DEB mit Negativ-Serie gegen Schweden

Die Schweden sind so etwas wie der Angstgegner des deutschen Teams. Die letzten sieben WM-Spiele gegen die Skandinavier gingen allesamt verloren. Der letzte Sieg der deutschen Mannschaft liegt sogar bereits 32 Jahre zurück. Nur ganze zwei Siege konnte das DEB-Team in 37 Duellen verbuchen.

Wo wird die Eishockey-WM 2024 übertragen?

Die Eishockey-Weltmeisterschaft 2024 mit 16 Teams findet vom 10. bis 26. Mai in Prag und Ostrava/Tschechien statt. Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) kämpft in Ostrava in der Gruppe B mit sieben weiteren Teams um Punkte. Die Gruppe A trägt ihre Spiele in Prag aus.