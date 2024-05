Eishockey-WM 2024 heute live im TV & Stream: Kommt Deutschland ins Viertelfinale?

Am Sonntag stehen bei der Eishockey-WM vier weitere Partien des sechsten Spieltags an. Dabei sind unter anderem die deutschen Gruppengegner Slowakei und die USA im Einsatz.

In den weiteren Spielen stehen sich Norwegen und Österreich gegenüber, es handelt sich im Kampf um die K.o.-Runde - die vier Ersten qualifizieren sich - um ein Verfolgerduell in der Gruppe A (16.20 Uhr). Außerdem misst sich Kanada mit den punktgleichen Schweizern in einem Topspiel um 20.20 Uhr. Beide Teams stehen bereits in der K.o.-Phase.