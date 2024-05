Gutes Omen für das DEB-Team? Klassiker im Viertelfinale der Eishockey-WM

Das DEB-Team kann sich auf das Duell am Donnerstag freuen, denn die jüngsten Spiele bei einer WM gegen die Schweiz endeten meist positiv. Vor rund drei Jahren schlug Deutschland bei der WM den kommenden Gegner nach dem Penaltyschießen mit 3:2.

Auch ein Jahr später zeigte man eine gute Leistung, verlor allerdings in dem nicht ganz so wichtigen Gruppenspiel nach Penaltyschießen mit 3:4. Im vergangenen Jahr konnte das Team die Eidgenossen dagegen wieder im WM-Viertelfinale mit 3:1 schlagen und den Grundstein für den späteren Silbercoup in Tampere legen.