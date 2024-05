Eishockey-WM 2024: Spiele, Kader, TV - alles zum DEB-Team

Eishockey-WM: Alle Infos zum DEB-Team

Am Freitag, den 10. Mai beginnt die Eishockey-WM in Tschechien. Die deutsche Mannschaft geht als Vize-Weltmeister in das Turnier. SPORT1 zeigt, wo Sie die deutschen Spiele im TV sehen können und stellt den DEB-Kader vor.