Eishockey-WM 2025: DEB-Team in der Gruppe gegen Finalisten

Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes trifft in der Gruppenphase in Herning/Dänemark unter anderem mit der Schweiz und Weltmeister Tschechien auf die beiden WM-Finalisten dieses Jahres.

Die weiteren Gegner der Deutschen, Vize-Weltmeister von 2023, in der Gruppe werden Co-Gastgeber Dänemark, Ungarn, Kasachstan, Norwegen und die USA sein. In der zweiten Gruppe, deren Spiele in Stockholm ausgetragen werden, spielen neben Co-Gastgeber Schweden noch Österreich, Rekordweltmeister Kanada, Finnland, Frankreich, Lettland, Slowakei und Slowenien.