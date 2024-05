Eishockey-WM: DEB-Team im Viertelfinale gegen die Schweiz

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft trifft im Viertelfinale der WM in Tschechien wieder auf die Schweiz. Die Eidgenossen sicherten sich am letzten Vorrundenspieltag mit einem 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) gegen Finnland den zweiten Tabellenplatz in der Gruppe A und sind damit am Donnerstag in Ostrava der Gegner des Teams von Bundestrainer Harold Kreis.