Eishockey-WM: Deutschland - Kasachstan LIVE im TV, Stream und Ticker

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft will am Freitag unbedingt die nächsten Punkte sammeln, um dem gesteckten Ziel, den Einzug ins Viertelfinale, noch einen großen Schritt näher zu kommen. Gegner ist diesmal Kasachstan (ab 16.20 Uhr im LIVETICKER).

Während das Team von Bundestrainer Harold Kreis bereits sechs Zähler auf dem Konto hat, stehen die Kasachen bei lediglich drei Punkten. Drei seiner bisherigen vier Spiele hat der Underdog verloren, eine Platzierung unter den ersten vier in Gruppe B ist dementsprechend eher unwahrscheinlich.

So können Sie Deutschland - Kasachstan heute live verfolgen:

TV: Pro7

Stream: MagentaSport , Joyn.de , ran.de

, , Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Wichtiger Kantersieg gegen Lettland

Deutschland hat sich am Mittwoch eindrucksvoll nach den deutlichen Niederlagen gegen die USA und Schweden zurückgemeldet. Beim 8:1 (2:0, 5:1, 1:0) gegen Lettland feierte der Vizeweltmeister des Vorjahres eine kaum enden wollende Torparty - es war der höchste WM-Sieg einer Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) seit 19 Jahren.

„Besser hätte es nicht laufen können“, sagte NHL-Angreifer Sturm, der wegen einer Knieverletzung die vorangegangenen Niederlagen verpasst hatte, bei Pro7. Trotzdem warnte der 29-Jährige, nicht in vorschnelle Euphorie zu verfallen: „Es wird jetzt nicht einfach in den nächsten Tagen.“ Doch die Ausgangslage hat sich stark verbessert, in den nächsten drei Partien könnten sich die DEB-Männer gar einen Ausrutscher leisten.

Am Abend spielen in Gruppe B noch Polen gegen die USA (ab 20.20 Uhr). In Gruppe A kommt es zu den Duellen Großbritannien gegen Dänemark (16.20 Uhr) und Tschechien gegen Österreich (20.20 Uhr).

Wo wird die Eishockey-WM 2024 übertragen?

Im Free-TV zeigt erstmals Pro7 alle deutschen Spiele sowie die K.-o.-Runde live, weitere 15 Partien sind auf Pro7 MAXX vorgesehen. MagentaSport überträgt bis zu 21 Spiele live. Kostenpflichtig ist auch das komplette WM-Programm, das Sportdeutschland.TV als Rechteinhaber mit allen 64 Partien anbietet.