Eishockey-WM: Erste Niederlage für die Schweiz

Die Siegesserie der Schweiz bei der Eishockey-WM in Tschechien ist gerissen. Im sechsten Vorrundenspiel unterlagen die Eidgenossen dem Titelverteidiger Kanada mit 2:3 (1:1, 1:2, 0:0) und rutschten in der Gruppe A in Prag auf den dritten Tabellenplatz ab.