Eishockey-WM: Jeder Dritte sieht DEB-Team im Halbfinale

Nach dem historischen Silbercoup von Tampere sind die Erwartungen an die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft gestiegen. Fast jeder Dritte in einer Umfrage des Eishockey-Barometers, unterstützt von der Fachzeitung Eishockey News, glaubt an den Einzug ins Halbfinale bei der WM in Tschechien, jeder Fünfte an eine erneute Medaille.