Eishockey-WM: Lettland tut sich erneut schwer

Der deutsche Vorrundengegner Lettland kommt bei der Eishockey-WM in Tschechien erst langsam in Schwung. Der WM-Dritte des Vorjahres, der am Mittwoch (16.20 Uhr/ProSieben und MagentaSport) auf die deutsche Mannschaft trifft, benötigte beim 3:2 (0:1, 0:0, 2:1, 1:0) gegen Frankreich erneut die Verlängerung. Schon zum Auftakt in der Gruppe B in Ostrava hatten die Balten erst in der Overtime den Aufsteiger Polen mit 5:4 besiegt.