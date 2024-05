Eishockey-WM: Lettland wendet Blamage ab - Bedard trumpft auf

Lettland hat bei der Eishockey-WM gerade noch eine Blamage verhindert. Der Vorjahresdritte setzte sich am Samstag in seinem ersten Vorrundenspiel in der deutschen Gruppe B nach langem Rückstand gegen Aufsteiger Polen erst in der Verlängerung mit 5:4 (0:1, 1:1, 3:2, 1:0) durch.