Eishockey-WM ohne NHL-Star Seider, aber mit Szuber

Ohne NHL-Star Moritz Seider geht Vize-Weltmeister Deutschland in die Eishockey-WM in Tschechien. Wie erwartet wird der beste deutsche Verteidiger, beim Silbercoup im Vorjahr einer der Leistungsträger, wegen ungelöster Versicherungsfragen nicht das Team von Bundestrainer Harold Kreis verstärken. NHL-Debütant Maksymilian Szuber wird dagegen am Sonntag im Kreis der Nationalmannschaft erwartet.