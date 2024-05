Eishockey-WM: Österreich holt fünf Tore auf - und verliert

Mit einer irren Aufholjagd hat Österreich Goldkandidat Kanada bei der Eishockey-WM mächtig geärgert, zum Sieg reichte es am Ende für den Außenseiter aber nicht. 1:6 lag das Team aus der Alpenrepublik vor dem Schlussdrittel in Prag zurück, dann ging es Schlag auf Schlag. Benjamin Baumgartner (44.), Peter Schneider (45./56.), Dominic Zwerger (51.) sowie Marco Rossi (60.) sorgten für das 6:6 und erzwangen die Verlängerung. Schon nach 15 Sekunden in der Overtime schoss John Tavares Titelverteidiger Kanada zum Sieg.