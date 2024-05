Eishockey-WM: Deutscher Star mit beeindruckender Serie

Der Berliner Meisterstürmer Leo Pföderl hat in der Vorrunde der Eishockey-WM in Tschechien eine bemerkenswerte Serie hingelegt.

Der 30-Jährige ist der einzige Spieler des Turniers, der in jeder der sieben Partien mindestens einen Scorerpunkt verbuchte. Mit drei Toren und sechs Vorlagen liegt Pföderl aber nur auf Platz 14 der WM-Scorerliste - auch hinter dem deutschen Topscorer John-Jason Peterka mit fünf Treffern und vier Assists.

Ganz vorne liegt die deutsche Mannschaft vor dem Viertelfinale am Donnerstag (ab 16.20 Uhr im SPORT1-Liveticker) gegen die Schweiz aber in zwei Teamwertungen. Mit einer Schusseffizienz von knapp 17 Prozent sind Pföderl und Co. ebenso spitze wie mit einer Powerplay-Erfolgsquote von 35 Prozent.