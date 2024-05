Eishockey-WM: Schafft Deutschland gegen Polen den nächsten Kantersieg?

So können Sie Deutschland - Polen heute live verfolgen:

Gegen Tabellenschlusslicht Polen geht die Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis zwar als Favorit ins Duell, zu unterschätzen sind die Gegner aber nicht. In der Ostravar Arena (liegt in der Nähe der polnischen Grenze, d.R. ) können sie sich gegen Deutschland auf die lautstarke Unterstützung ihrer heimischen Fans verlasen, die wahrscheinlich wieder zahlreich vertreten sein werden.

Wo wird die Eishockey-WM 2024 übertragen?

Die Eishockey-Weltmeisterschaft 2024 mit 16 Teams findet vom 10. bis 26. Mai in Prag und Ostrava/Tschechien statt. Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) kämpft in Ostrava in der Gruppe B mit sieben weiteren Teams um Punkte. Die Gruppe A trägt ihre Spiele in Prag aus.