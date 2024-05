Eishockey-WM: Schweden und Schweiz weiter ungeschlagen

Goldfavorit Schweden und die "Vorrunden-Weltmeister" aus der Schweiz bleiben bei der Eishockey-WM in Tschechien ungeschlagen. Die mit zahlreichen NHL-Stars besetzten Tre Kronor siegten auch in ihrem fünften Vorrundenspiel in der Gruppe B in Ostrava gegen Lettland mit 7:2 (2:0, 4:2, 1:0) und behaupteten die Tabellenführung.