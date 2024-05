Eishockey-WM: Schweden und Tschechien komplettieren Halbfinale

Topfavorit Schweden und Gastgeber Tschechien sind der Schweiz und Titelverteidiger Kanada ins Halbfinale der Eishockey-WM gefolgt. Die Skandinavier setzten sich am Donnerstagabend mit 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0) nach Verlängerung gegen Olympiasieger Finnland durch, die Tschechen schlugen in der Runde der letzten acht die USA mit 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).

In den beiden späten Halbfinals rückten vor allem die Torhüter in den Mittelpunkt. Tschechiens Lukas Dostal parierte 36 Schüsse der Amerikaner. Pavel Zacha (27.) sorgte vor 17.413 Zuschauern in Prag für den Siegtreffer der Tschechen, die kurz vor Ende der Vorrunde in David Pastrnak noch einen NHL-Superstar nachnominiert hatten.

In Ostrava mussten sich die Schweden lange gedulden - und noch einen späten Rückschlag verkraften. Erst in der 56. Minute brach NHL-Verteidiger Rasmus Dahlin nach 31 erfolglosen Torschüssen den Bann. Emil Larmi im finnischen Tor war zuvor über sich hinaus gewachsen. Doch Hannes Björninen rettete Finnland in der Schlussminute noch in die Overtime, in der Joel Eriksson Ek (66.) die Schweden zum Sieg schoss.