Eishockey-WM: Schweiz eilt von Sieg zu Sieg

Die Schweizer „Vorrunden-Weltmeister“ eilen auch bei der Eishockey-WM in Tschechien von Sieg zu Sieg. Mit 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) gegen den Aufsteiger und Abstiegskandidaten Großbritannien gewannen die Eidgenossen auch ihr viertes Spiel in der Gruppe A in Prag.