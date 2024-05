Eishockey-WM: Schweiz siegt dank Hischier-Dreierpack

Dank des überragenden NHL-Stürmers Nico Hischier hat die Schweiz bei der Eishockey-WM in Tschechien im zweiten Spiel ihren zweiten Sieg gefeiert. Der Kapitän der New Jersey Devils steuerte zum 6:5 (1:2, 3:2, 2:1) gegen Österreich in der Gruppe A in Prag drei Tore bei.