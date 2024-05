Eishockey-WM: Schweiz will Revanche gegen Kanada, Schweden fordert Gastgeber Tschechien

Am Samstag spielen die letzten vier Mannschaften bei der Eishockey-Weltmeisterschaft 2024 um den Einzug ins Finale.

In Prag treten die ungeschlagenen Schweden um 14:20 Uhr gegen Gastgeber Tschechien an. Um 18:20 Uhr bekommt die Schweiz die Gelegenheit zur Revanche für die Niederlage in der Vorrunde gegen Rekordweltmeister Kanada. Beide Partien werden live auf ProSieben übertragen.