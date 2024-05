Eishockey-WM: Slowakei mit Viertelfinal-Matchball - profitiert Deutschland?

Die Slowakei steht bei der Eishockey-WM in Tschechien vor dem Viertelfinaleinzug - und auch Deutschland könnte profitieren. Der Olympiadritte fuhr am Samstagabend in der Gruppe B beim 4:2 (1:0, 2:1, 1:1) gegen Frankreich seinen vierten Sieg ein. Gewinnen die Slowaken am Sonntag (20.20 Uhr) gegen den Vorjahresdritten Lettland, sind sie wie auch die deutsche Mannschaft für die K.o.-Runde qualifiziert.