Eishockey-WM: So kommt Deutschland ins Viertelfinale

Nach dem dritten Sieg in Folge (4:2 gegen Polen) ist der Einzug ins Viertelfinale für die Deutschen bei der Eishockey-WM in Tschechien so gut wie sicher. Das DEB-Team beendete den 6. Spieltag mit zwölf Punkten und steht vorerst hinter Schweden auf Platz zwei der Gruppe B.