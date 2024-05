Eishockey-WM: Titelverteidiger Kanada im Halbfinale

Titelverteidiger Kanada ist bei der Eishockey-WM in Tschechien souverän ins Halbfinale eingezogen. Der Rekordweltmeister um Toptalent Connor Bedard gewann am Donnerstag in der Runde der letzten acht letztlich ohne Probleme mit 6:3 (2:1, 1:0, 3:2) gegen den Olympiadritten Slowakei.