Eishockey-WM: USA mit Pleite vor Duell mit Deutschland

Die USA gehen bei der Eishockey-WM in Tschechien mit einer Auftaktniederlage ins Duell mit der deutschen Mannschaft. Die Amerikaner mussten sich am Freitagabend im Spiel zweier Turnierfavoriten gegen Schweden mit 2:5 (0:1, 1:2, 1:2) geschlagen geben. Schon am Samstag (20.20 Uhr) wartet in der Gruppe B die Auswahl von Bundestrainer Harold Kreis, die das US-Team beim vergangenen Turnier im Halbfinale ausgeschaltet hatte.