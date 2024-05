"Ganze Familie bei den Spielen": Stachowiak mit Fanklub

Seinen eigenen Fanklub bei der Eishockey-WM in Tschechien hat Stürmer Wojciech Stachowiak. „Meine Schwester wohnt nur 40 Minuten von Ostrau entfernt. Meine ganze Familie wird bei den Spielen dabei sein“, sagte der Ingolstädter vor dem Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft am Freitag (16.20 Uhr/Pro7 und MagentaSport) gegen die Slowakei dem Donaukurier.

Der 24-Jährige ist in Danzig geboren und wurde im Nachwuchs in Weißwasser ausgebildet. Beim Silbercoup im vergangenen Jahr gehörte der damalige WM-Debütant zu den größten Überraschungen. Für Stachowiak wird vor allem das vorletzte Gruppenspiel am 18. Mai gegen sein Geburtsland ein besonderes.