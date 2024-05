Glücksgriff Aubin: DEB-Team mit dem besten Powerplay der WM

Der Meistermacher als WM-Assistent ist für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bislang ein Glücksfall. Denn mit Serge Aubin von den Eisbären Berlin blüht die Offensive auf. Schon vor dem letzten Vorrundenspiel am Dienstag (12.20 Uhr/Pro7 und MagentaSport) gegen Frankreich hat das Team von Bundestrainer Harold Kreis so viele Tore in der Gruppenphase erzielt wie seit 32 Jahren nicht mehr.