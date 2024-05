Ansage für Eishockey-WM! Koffer "bis zum Schluss" gepackt

Eishockey-Nationaltorhüter Philipp Grubauer ist bei der am Freitag beginnenden Weltmeisterschaft in Tschechien für den Ernstfall gerüstet. „Ja, bis zum Schluss!“, antwortete der NHL-Goalie der Seattle Kraken im ran-Interview auf die Frage, für wie lange er seinen Koffer gepackt habe: „Wann ist das Finale? Am 26.? Ja, dann bis da.“