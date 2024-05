Kreis vor WM-Start: "Ich habe mehr Optionen"

Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis will nach der sensationellen Silbermedaille 2023 bei der am Freitag beginnenden WM nicht den Titel als Ziel ausrufen. "Wunschdenken Gold, das wird es von uns nicht geben", sagte der 65-Jährige der Bild am Sonntag: "Wir wollen unsere Team-Identität mit Kampf und Leidenschaft aufs Eis bringen und damit das Viertelfinale erreichen. Danach sehen wir Spiel für Spiel weiter."

Allerdings habe er in diesem Jahr "mehr Optionen, im Team stecken größere spielerische und offensive Momente", betonte der Bundestrainer vor dem Turnier in Tschechien (10. bis 26. Mai). Dass es in der Gruppenphase zunächst gegen die vermeintlich stärksten Gegner Slowakei, USA und Schweden geht, begrüßt Kreis sogar: "Ich persönlich habe die dicken Brocken lieber am Anfang. Auch aus folgendem Grund: Manche Teams warten noch auf Spieler aus der NHL, sind noch nicht komplett."