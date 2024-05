Müller vor WM: "Gehen mit dem nötigen Respekt ran"

Kapitän Moritz Müller hat die Erwartungen an die deutschen Vize-Weltmeister vor der Eishockey-WM in Tschechien gebremst. „Es ist schwer genug, bei der WM das Viertelfinale zu erreichen“, sagte der 37-Jährige der Sport Bild: „Natürlich denken wir groß. Aber wir gehen mit dem nötigen Respekt an die Sache heran.“