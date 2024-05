Nach Sieg gegen Angstgegner: Schweiz "reif für den WM-Titel"

Von der Magie der Vorrunde war wenig zu sehen, als die Schweiz ihren Angstgegner im WM-Viertelfinale erstmals nach 32 Jahren wieder ausschaltete. Mit Defensiveishockey bezwangen Starverteidiger Roman Josi und Co. die deutsche Nationalmannschaft - und mit demselben Rezept soll es zum ersten WM-Titel gehen. „Wir wissen, was uns erfolgreich macht“, sagte NHL-Profi Josi nach dem 3:1 gegen den Erzrivalen, „das ist eine gute Defensive, das haben wir heute gezeigt.“

Nach vier K.o.-Niederlagen in Folge gegen Deutschland, drei davon im WM-Viertelfinale war, so der 33-Jährige, "diese Hürde für uns sehr wichtig". Der Albtraum, immer dann, wenn man meint, stark genug für den ganz großen Wurf zu sein, von den Deutschen gestoppt zu werden, ist vorbei. "Die Schweiz ist reif für den WM-Titel", urteilte das Portal watson.ch.

Nächster Gegner auf dem Weg dorthin ist am Samstag (18.20 Uhr) in Prag Titelverteidiger Kanada, gegen den es in der Vorrunde die einzige Niederlage gab (2:3). Erinnerungen an 2018 werden wach, als die Schweizer im Halbfinale in Kopenhagen den großen Favoriten mit 3:2 schlugen und am Ende Silber gewannen. Damals für Kanada auf dem Eis: der noch junge Superstar Connor McDavid, diesmal: der nächste Ausnahmekönner Connor Bedard. Der mögliche Endspielgegner wird zuvor (14.20 Uhr) zwischen Schweden und Gastgeber Tschechien ermittelt.