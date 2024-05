NHL-Stürmer Reichel verstärkt Vize-Weltmeister

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft erhält weitere Verstärkung aus der NHL. Nach dem Aus in den Playoffs mit dem Farmteam in der unterklassigen AHL hat Stürmer Lukas Reichel von den Chicago Blackhawks grünes Licht für einen Einsatz bei der WM in Tschechien erhalten. Der 21-Jährige wird am Freitag in Ostrava beim deutschen Team erwartet. Das teilte der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Mittwoch mit.