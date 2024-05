Ticket-Betrug bei der Eishockey-WM

Bei der Eishockey-WM in Tschechien kam es laut der österreichischen Kronenzeitung zu unzähligen Betrugsfällen. Demnach sind zahlreiche Fans auf gefälschte oder mehrfach verkaufte Tickets hereingefallen. In den ersten vier Tagen wurden rund 300 Fälle der Polizei gemeldet.

Bemerkt wurden die Betrugsfälle zumeist erst, wenn an den Arenaeingängen der QR-Code auf den Tickets nicht funktionierte und eine Fehlermeldung angezeigt wurde. Betroffene erhielten an den Reklamationsschaltern in der Folge eine Bestätigung, mit der bei der Polizei Anzeige erstattet werden konnte.