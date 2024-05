Tschechiens Eishockey-Idol Jagr in Hall of Fame der IIHF

Der langjährige NHL-Star, zweimalige Stanley-Cup-Gewinner, Olympiasieger und zweimalige Weltmeister war eine von acht Personen, die am Rande der WM in Prag Mitglieder der IIHF Hall of Fame wurden. Der „ewige“ Jaromir, der seit 1988 Profi-Eishockey spielt, war der mit Abstand prominenteste.

Weil er seine Spielerkarriere auch nach 36 Jahren noch nicht beendet hat, kann Jagr noch nicht in die Hall of Fame der NHL aufgenommen werden. In der besten Eishockeyliga der Welt hat er zwischen 1990 und 2018 insgesamt 1733 Hauptrundenspiele bestritten und liegt damit in der "ewigen" Rangliste auf Platz vier.