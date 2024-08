Eishockey-WM 2025: DEB-Team startet gegen Aufsteiger Ungarn

SID 21.08.2024 • 10:35 Uhr Anders als in den Vorjahren trifft die Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis zunächst auf vermeintlich leichte Gegner.

Für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft beginnt die WM 2025 anders als in den Vorjahren mit Spielen gegen die vermeintlich leichteren Gegner. Zum Auftakt am 10. Mai trifft das Team von Bundestrainer Harold Kreis auf Aufsteiger Ungarn, danach folgen Kasachstan am 11. und Norwegen am 13. Mai. Erster dicker Brocken ist der Vizeweltmeister Schweiz am 15. Mai, gegen den die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) bei der WM in Tschechien im Viertelfinale ausgeschieden war.

Dann warten die USA und Weltmeister Tschechien, ehe das Duell mit Dänemark die Vorrunde in Herning/Dänemark abschließt. Beim Silbercoup im vergangenen Jahr in Finnland hatte die deutsche Mannschaft zunächst gegen Schweden, Finnland und die USA verloren, ehe sie eine Siegesserie bis ins Finale trug. In diesem Jahr waren die Slowakei, die USA und Schweden die ersten Gegner.