WM-Auftakt 2027 wieder auf Schalke?

SID 29.11.2024 • 12:48 Uhr 2010 wurde schon einmal in der Arena von Schalke 04 eine WM eröffnet - vor Weltrekordkulisse. 2027 könnte die Arena auf Schalke erneut Schauplatz werden.

17 Jahre nach dem Weltrekordspiel kehrt die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft möglicherweise in die Arena von Schalke 04 zurück. Bei der Heim-WM 2027 soll das Eröffnungsspiel wieder in einem Fußballstadion stattfinden, zur Wahl stehen nur zwei Arenen. „Wir brauchen einen Standort, den man komplett schließen kann“, sagte Generalsekretär Claus Gröbner vom Deutschen Eishockey-Bund (DEB) auf einer Pressekonferenz am Freitag, „da kommen nur zwei infrage: Gelsenkirchen oder Düsseldorf.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Weltmeisterschaft in zweieinhalb Jahren wird in den Eishockey-Arenen in Mannheim und Düsseldorf ausgetragen. Wie bei der Heim-WM 2010 soll die Auftaktpartie der deutschen Mannschaft auf ganz großer Bühne gespielt werden. Damals sorgten 77.803 Zuschauer für einen Weltrekord.

NHL Winter Classic bleibt Rekordhalter

Diese Marke wurde bereits sieben Monate später bei einem Collegespiel in Ann Arbor in Michigan/USA (104.173) gebrochen, aktuell ist das NHL Winter Classic 2014 zwischen den Detroit Red Wings und den Toronto Maple Leafs an selber Stelle Rekordhalter (105.491).