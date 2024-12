U20-WM: Eishockey-Junioren unterliegen dem Topfavoriten

Auch die Motivationsspritze durch Tim Stützle hat nicht geholfen: Die deutschen Eishockey-Junioren sind mit einer erwarteten Niederlage in die U20-WM im kanadischen Ottawa gestartet. Gegen Titelverteidiger und Topfavorit USA verlor das Team von Bundestrainer Tobias Abstreiter mit 4:10 (0:2, 2:4, 2:4).

Stützle, der bei den Ottawa Senators in der NHL eine weitere ganz starke Saison spielt, hatte in der Team-Kabine vor dem Auftaktspiel die Starting Six verlesen.