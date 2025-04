Eishockey-WM: Szuber stößt zum deutschen Team

Szuber war am Sonntag mit Utahs Farmteam Tucson Roadrunners in der ersten Runde der Play-offs der AHL ausgeschieden. In der Saison 2023/24 kam der gebürtige Pole zu einem NHL-Spiel, damals noch für die Arizona Coyotes, die zur darauffolgenden Spielzeit zum Hockey Club wurden. In der abgelaufenen Hauptrunde wurde Szuber von Utah nicht berücksichtigt.