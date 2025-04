NHL-Star Seider kommt zur WM

SPORT1 26.04.2025 • 19:23 Uhr Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft gewinnt das nächste Testspiel. Zudem gibt es weitere gute Nachrichten. Das Team bekommt bei der WM Unterstützung von zwei weiteren NHL-Stars.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat mit NHL-Torwart Phillip Grubauer ihren Aufwärtstrend in der WM-Vorbereitung fortgesetzt. Zwei Wochen vor dem ersten Spiel bei der Weltmeisterschaft in Schweden und Dänemark (9. bis 25. Mai) gewann die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) um Grubauer beim überzeugenden 5:0 (0:0, 2:0, 3:0) gegen Österreich in Rosenheim auch das zweite Spiel gegen den Nachbarn innerhalb von drei Tagen. Am Donnerstag hatte das DEB-Team in Zell am See 3:2 gewonnen.

Schon während des Spiels gab es zudem weitere extrem erfreuliche Nachrichten. Denn jetzt steht endgültig fest, dass mit Moritz Seider und Lukas Reichel zwei weitere NHL-Stars bei der WM für Deutschland am Start sein werden.

Am kommenden Mittwoch stoßen Seider (Detroit Red Wings) und Reichel (Chicago Blackhawks) sowie Schweiz-Legionär Dominik Kahun in Düsseldorf zum Team. Gerade Top-Verteidiger Seider sei für die Mannschaft ein „ganz wichtiger Spieler“, sagte DEB-Sportdirektor Christian Künast in der ersten Drittelpause bei MagentaSport.

NHL-Goalie Grubauer überragt beim Heimspiel in Rosenheim

Am Samstag stand zunächst jedoch Grubauer im Fokus. Nach einer verkorksten NHL-Saison bei den Seattle Kraken, in der er zwischenzeitlich sogar ins Farmteam in der AHL geschickt wurde, war der 33-Jährige in seiner Heimatstadt schon früh in die Vorbereitung eingestiegen - und vor 5022 Zuschauern gleich mittendrin. Im ersten Drittel ließ er erst den Puck durch die Beine rutschen und rettete dann geistesgegenwärtig auf der Torlinie.

Ob Grubauer jedoch als Nummer eins in die WM geht, steht noch nicht fest. Im vergangenen Jahr spielte der Goalie in dieser Rolle zwar solide, aber nicht so überragend wie Mathias Niederberger beim Silbercoup 2023. Niederberger war nach auskurierter Verletzung am Freitag ins Training eingestiegen.

Maximilian Kastner (26.) brachte die deutsche Mannschaft in Unterzahl im Spiel in Führung, Nicolas Krämmer (32.), Philipp Krauss (43.), Wojciech Stachowiak (44.) sowie Joshua Samanski (53.) erhöhten - und sorgten somit völlig verdient für den dritten Sieg im sechsten und vorletzten WM-Test. Am 4. Mai (17.00 Uhr/MagentaSport) kommt es für das Team von Bundestrainer Harold Kreis in Düsseldorf nun zur WM-Generalprobe gegen die USA, mit dann noch einmal namhafter Verstärkung.

Für die Partie gegen die USA darf Kreis zudem mit den Nationalspielern des frisch gekürten Meisters Eisbären Berlin und Finalgegner Kölner Haie planen. Die WM beginnt für das DEB-Team am 10. Mai gegen Ungarn. Weitere Gegner in der Vorrundengruppe B im dänischen Herning sind Kasachstan, Norwegen, die Schweiz, die USA, Tschechien und Co-Gastgeber Dänemark.

